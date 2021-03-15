اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وإحالة المخالفين للنيابة..

غلق بحيرة ناصر أمام الصيد شهر ونصف للحفاظ على الثروة السمكية.. صور

الإثنين، 15 مارس 2021 05:50 م
غلق بحيرة ناصر أمام الصيد شهر ونصف للحفاظ على الثروة السمكية.. صور
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، تطبيق الغلق الكامل للبحيرة لمدة شهر ونصف تنتهى فى منتصف شهر أبريل المقبل، بما يحقق العائد الاقتصادى المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير وتنمية البحيرات.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا برئاسة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبحضور الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة لمسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، فضلاً عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه لا تهاون مع الصيد الجائر ، حيث سيتم من أول أبريل القادم إحالة الصيادين المخالفين للنيابة العامة، حال عدم الالتزام بضوابط الصيد واستخدام الشباك القانونية أو طريقة الصيد أو غيرها من المخالفات، وهو الذى سيتابع ميدانياً بالحملات الأمنية والزيارات المفاجئة.

وأثناء الاجتماع استعرضت اللجنة الإشرافية العليا معدلات الإنتاج السمكى والذى شهد في 2020 زيادة لـ 25،1 ألف طن بنسبة زيادة 5% مقارنة بنفس الفترة عن عام 2019، كما أنه مستهدف الوصول بالإنتاج إلى 30 ألف طن فى الفترة من 2022 إلى 2027 ولاسيما بعد زيادة إنتاجية قارب الصيد إلى 8 أطنان بزيادة 100% عن الإنتاج في عام 2016 ، وهو الذى حقق الكثير من العوائد لحوالي 25 ألف صياد.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحى على تنفيذ حزمة القرارات والإجراءات الأخيرة بكل شدة وحزم من خلال المتابعة والتفتيش المستمر لنقاط السروح والمسطح المائى، وهو الذى سيساهم فى تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية.

جانب من اجتماع اللجنة العليا
جانب من اجتماع اللجنة العليا

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

محافظ أسوان يترأس اجتماع اللجنة
محافظ أسوان يترأس اجتماع اللجنة

 


الثروة السمكية

بحيرة ناصر

صيد الاسماك

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

2.8 مليون جنيه تبرعات مبادرة محافظ أسوان "الناس لبعضهم".. اعرف المستفيدين

الإثنين، 15 مارس 2021 01:03 م

محافظ أسوان يناشد المواطنين الإبلاغ عن إقامة أى أسواق أو فتح قاعات.. صور

الإثنين، 15 مارس 2021 01:00 م

شركات كبرى تشارك خريجى وطلاب 10 جامعات فى منصة التوظيف الافتراضى

الإثنين، 15 مارس 2021 10:29 ص

تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية للمسئول الحكومى المحترف بأسوان.. صور

الأحد، 14 مارس 2021 04:16 م

السكة الحديد تخطط لإنشاء خط جديد يربط أسوان بأبو سمبل بطول 284 كم.. المشروع يمتد خلال مساره بأسوان الجديدة وتوشكى ويخدم حركة السياحة.. ويتكامل مع مخطط الربط السككى مع السودان وسيكون لنقل حركة الركاب والبضائع

الأحد، 14 مارس 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة