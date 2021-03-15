اليوم السابع
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غرفة التجارة الفرنسية: نسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين القاهرة وباريس

الإثنين، 15 مارس 2021 01:58 م
غرفة التجارة الفرنسية: نسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين القاهرة وباريس مؤتمر تحديات صناعة الدواء فى الأسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت محافظة الأسكندرية، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمرتحديات صناعة الدواء، بمقرغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بالإسكندرية، بحضورأيمن بدوى ،  رئيس غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية، والدكتور محمد أنسى الشافعى ،نقيب الصيادلة بالإسكندرية، وعدد من الخبراء فى مجال صناعة الدواء .

وأكد أيمن بدوى، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية ،إن صناعة الدواء تشهد تطورا كبيرا بالتزامن مع التطورالتكنولوجى، وهناك حاجة للمزيد من التعاون خاصة مع جائحة كورونا ، وهناك تعاون كبير بين مصر وفرنسا فى هذا المجال ، لافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل بروتكول تعاون ميناء مارسيليا فى فرنسا والإسكندرية ، فيما يتعلق بمجالات الأدوية والمستلزمات الطبية ، مشيرا الى أن الهدف من تنظم المؤتمر يتمثل في السعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وباريس . 

 

 

 

 


 

 

 

اخبار المحافظات

غرفه الصناعة الفرنسية

الاسكندرية

صناعة الدواء

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