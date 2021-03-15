عالم يطور تكنولوجيا مسح شبكية العين لكشف التوحد فى الطفولة المبكرة

رويترز

طور عالم من هونج كونج طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مسح شبكية العين للأطفال ابتداء من سن ست سنوات للكشف المبكر عن مرض التوحد أو خطر الإصابة به، ويأمل في تطوير منتج تجاري خلال العام الجاري.

وقال بيني زي الأستاذ بالجامعة الصينية في هونج كونج إن مسح شبكية العين يمكن أن يساعد في تحسين فرص الاكتشاف المبكر والنتائج العلاجية بالنسبة للأطفال.