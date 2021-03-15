اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 10:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عالم يطور تكنولوجيا مسح شبكية العين لكشف التوحد فى الطفولة المبكرة

الإثنين، 15 مارس 2021 09:39 ص
عالم يطور تكنولوجيا مسح شبكية العين لكشف التوحد فى الطفولة المبكرة التوحد لدى الأطفال - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طور عالم من هونج كونج طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مسح شبكية العين للأطفال ابتداء من سن ست سنوات للكشف المبكر عن مرض التوحد أو خطر الإصابة به، ويأمل في تطوير منتج تجاري خلال العام الجاري.

وقال بيني زي الأستاذ بالجامعة الصينية في هونج كونج إن مسح شبكية العين يمكن أن يساعد في تحسين فرص الاكتشاف المبكر والنتائج العلاجية بالنسبة للأطفال.

وقال زي "أهمية بدء التدخل المبكر هو أنهم ما زالوا في طور النمو، وما زالوا يتطورون. لذا هناك فرصة أكبر للنجاح".

تستخدم طريقة زي كاميرا عالية الدقة مع برنامج كمبيوتر جديد يحلل مجموعة من العوامل بما في ذلك طبقات الألياف والأوعية الدموية في العين.

قال زي إنه يمكن استخدام التكنولوجيا لتحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض التوحد والتعجيل بإدراجهم في برامج العلاج.

أجري اختبار على 70 طفلا باستخدام التكنولوجيا الجديدة من بينهم 46 طفلا مصابا بالتوحد ومجموعة تحكم مكونة من 24 طفلا. واستطاعت التكنولوجيا تحديد الأطفال المصابين بالتوحد بنسبة 95.7 بالمئة. وبلغ متوسط أعمار من شاركوا في التجربة 13 عاما وكان أصغرهم يبلغ من العمر ستة أعوام.

ورحب متخصصون في التوحد بالنتائج التي توصل إليها زي، لكنهم قالوا إنه لا تزال هناك وصمة عار كبرى، حيث يتردد الآباء في كثير من الأحيان في تصديق أن أطفالهم يعانون من التوحد حتى عندما تكون هناك علامات واضحة.

وقال زي لرويترز إن بحثه يهدف إلى أن يكون أداة تكميلية لتقييم مهني يقوم به متخصصون حاصلون على ترخيص في الرعاية الصحية.

 


عالم

شبكة العين

الاطفال

مرض التوحد

هونج كونج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة