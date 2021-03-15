عازف السعادة.. أحمد مزيكاتى يعزف الكمانجا بأحد أنفاق الإسكندرية.. صور وفيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

يعزف شاب أحمد كمال داخل أحد الأنفاق بالإسكندرية بمنطقة الشاطبى الكمانجا لشدة حبه لها وينشر السعادة والبهجة للجميع ولكل من يمر بجانبه والذى اشتهر بعزفه المميز.

يقول أحمد كمال، إنه تعلم الكمانجا فى عمر العشر سنوات لشدة حبه للموسيقى وظل متعلقا بها حتى قرر أن يبيع الكمامات فى الأنفاق ويعزف الكمانجا ليطرب المواطنين وينال تشجيعهم.

وأضاف أن أحد موظفى الحى طالبه بالعمل داخل النفق فى الحراسة، ويعزف كما يحب داخل النفق، مشيرا إلى أنه وافق على هذه الفكرة فهو يعمل فى حراسة الأنفاق صباحا ويعزف الكمانجا حتى أصبح له مستمعين.

وأشار إلى أن النفق بجوار مجمع الكليات بالشاطبى وفى أوقات الامتحانات يتفائل به الطلبة عندما يعزف الموسيقى قبل دخولهم الامتحانات.