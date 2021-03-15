طلاب وأولياء أمور يحتجون على قرار إغلاق المدارس فى إيطاليا.. صور

فاطمة شوقى

تجمع العشرات من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أمام مجلس النواب الإيطالي، احتجاجًا على إغلاق المدارس في مختلف مناطق البلاد اعتبارًا من اليوم الإثنين، نتيجة لتكثيف الإجراءات للسيطرة على عدوى فيروس كورونا الذى أصاب حوالي 7 ملايين طالب.



احتجاجات ايطاليا

ونظمت جماعة "الأولوية إلى المدرسة" الجماعية، التي تضم الطلاب والأسر والمعلمين ، احتجاجًا في روما للمطالبة بضمان العودة إلى الفصول الدراسية في ظروف آمنة.

واشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن الحكومة الإيطالية وافقت الجمعة الماضية على مرسوم لتشديد الإجراءات الوقائية فى الفترة من 15 مارس إلى 6 أبريل ، والذى يفرض قيودا فى جميع المناطق التى يبلغ معدل الاصابة الإسبوعى بها 250 إصابة لكل 100 الف نسمة.



احتجاجات ايطالية على اغلاق المدارس

اعتبارًا من اليوم الاثنين ، ستكون 10 مناطق ومقاطعة ترينتو المستقلة في العزل ، وهو إجراء سيؤثر على حوالي 40 مليون إيطالي ، وسيُبقى المدارس والشركات غير الأساسية مغلقة ، على الرغم من أنه سيكون من الممكن الخروج للعمل والصحة والضرورة ، وستبقى المصانع مفتوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يجبر حوالي سبعة ملايين طالب من جميع الأعمار على البقاء في المنزل وتلقي الدروس عن بعد ، وهي مشكلة للعائلات العاملة.

وأوضحت الصحيفة أن منذ الاثنين الماضى تم اقرار دراسة حوالى 5.7 مليون طالب فى المنازل، فى المناطق التى كانت فى ذلك الوقت فى المنطقة الحمراء كامبانيا وبازيليكاتا وموليز ، ولكن أيضا فى منطقة لومبارديا ، حيث كانت رياض الأطفال فقط مفتوحة.

واعتبارًا من اليوم الاثنين ، سينضم باقي الطلاب من المناطق التي تدخل في الحجز ، على الرغم من أن الفصول الدراسية وجهًا لوجه مضمونة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.



المدارس الايطالية

وقالت كريستينا تاجليابو ، إحدى الداعيات للاحتجاجات ، في مقابلة نشرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إلى أنه "على عكس العام الماضي ، لم يكن هناك نقاش هذه المرة حول المواقف البديلة" وأن إغلاق المدارس يمثل مشكلة للآباء العاملين.

وكانت إيطاليا وافقت على حزمة مساعدات بقيمة 290 مليون يورو لتسهيل إجازة والدية مدفوعة الأجر لأولئك الذين يضطرون إلى البقاء مع أطفالهم في المنزل بسبب إغلاق المدارس وتقديم إعانات تصل إلى 100 يورو في الأسبوع لتوظيف جليسات الأطفال في حالة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في مجال الصحة ووكالات إنفاذ القانون.

لكن تاجليابو تعتقد أن هذا لا يكفي: "إنهم يعتبرون أنه من المسلم به أن العائلات والنساء يمكنها الاعتناء بكل شيء ، وأنه يكفي اختيار العمل عن بعد ، ومن العار أن نعود بعد عام إلى البداية ، ونضحي التعليم والوظائف الأقل حماية ".