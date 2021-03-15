اليوم السابع
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خالد صلاح
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ضبط 56 قضية تموينية بينها مخبوزات مجهولة المصدر بحملة في سوهاج

الإثنين، 15 مارس 2021 10:04 ص
ضبط 56 قضية تموينية بينها مخبوزات مجهولة المصدر بحملة في سوهاج اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير مباحث سوهاج - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط 56 قضية تموينية متنوعة.

وتمكنت الحملة من ضبط صاحب مخبز حلواني، ويقيم دائرة مركز أبو تيج أسيوط لحيازته سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "160 " كيلوجرام مربي وجبنة رومي ومسحوق شكولاتة ومخبوزات، وصاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز العسيرات لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط "10" علبة سجائر، وضبط صاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز العسيرات لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط " 18 " علبة سجائر.

كما تم ضبط 8  قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 7 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و" 3 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و" 4 " قضايا عدم إنتظام سجل 21 بترول بمحطة البنزين، و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و" 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.

 

 


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