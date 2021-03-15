ضبط 5 أطنان كرتون مجهول و7000 رغيف بلدى وتحرير محاضر تموينية بـ3 محافظات

المحافظات عادل ضرة - محمد حسين - محمود شاكر

شنت محافظات المنوفية والغربية وشمال سيناء ، حملات موسعة لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك، وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى بيان على استمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، يأتى هذا فى إطار جهود محافظة المنوفية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

وفى هذا الإطار، صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم تحرير 162 محضر تموينى خلال الحملات التى شنتها مديرية التموين بالمحافظة تنوع بين 47 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و115 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح " الجمال " أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملة ، تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا لحيازته وعرضه للبيع كرتون مجهول المصدر، وتم ضبط 5 أطنان كرتون مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات بقالة بالباجور لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة و بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطرى بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظاً على حقوق المواطنين.

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، 7 محاضر مخالفات تموينية متنوعة خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء بالتعاون مع مباحث التموين .

وأعلن علاء سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء فى بيان أنه تم ضبط وتحرير 7 محاضر تموينية لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وتواصل اتخاذ الاجراءات بالتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أضاف مدير تموين شمال سيناء أن المحافظة تشهد توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات ، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

وقال يجرى أيضًا توفير السلع فى 28 جمعية تعاونية واستهلاكية على مستوى المحافظة مثل السكر والارز والزيت واللحوم الطازجة والمجمدات والخضروات والفاكهة والسلع الاخرى باقل من مثيلاتها فى الاسواق بنسبة 20%، فضلًا عن منافذ البيع الثابته والمتحركة، وان المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة ، ويتوفر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام ، وكذلك القمح لزوم المطاحن.

كما تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 7000 رغيف خبز مدعم، وطن وربع دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لأحكام الرقابة التموينية عليها، وتشكلت حملة من ادارة تموين مركز طنطا برئاسة المهندس محمد محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا ضمت احمد ورد واشرف صبحى المفتشان بالرقابة التموينية وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا متنوعا منها ضبط 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم وتحرير محضرين تجميع دقيق ومحضر تصرف فى بيع وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 7000 رغيف بلدى مدعم أثناء محاولة تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء، وتحرير 4 محاضر تجميع خبز بلدى مدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة، وتحرير 5محاضر تسجيل كميات دقيق وهميه بغرض التربح وسرقة الدعم وإهدار المال العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.