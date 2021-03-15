ضبط 3 آلاف عبوة أدوية مجهولة المصدر في المنوفية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالمنوفية، لقيامهما بالترويج لعقاقير طبية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول السلع مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الإداة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بممارسة نشاط إجرامياً فى الإتجار بالأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون .. متخذان من المحل الخاص بهما بدائرة مركز شرطة أشمون مركزاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى والإعلان من خلال بعض القنوات الفضائية وصفحات التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت بالترويج لنشاطهما المُؤثم فى بيع الأدوية لعُملائهما بمُختلف المحافظات وتوافر عقار (لعـــلاج آلام العظام والمفاصل) مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهدفت مقر المخزن الخاص بالمتهمان المشار إليه ، حيث أمكن ضبطهما وعثر على عدد (3200) عبوة من عقار مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة ، وممنوع تداوله بالأسواق.. وبمواجهه المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.