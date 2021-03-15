اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 04:31 م
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ضبط منتجات مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الجيزة

الإثنين، 15 مارس 2021 04:06 م
ضبط منتجات مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الجيزة حملة تموينية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مباحث التموين حملة أمنية، استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، ومنتجات مغشوشة بدون بيانات، وأسفرت الحملة عن ضبط 53 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، لا تحتوي على بيانات تفيد مصدرها، بالإضافة إلى ضبط قضايا غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في حيازتها، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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