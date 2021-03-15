ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكك الحديدية بالخانكة

القليوبية - فريق المحافظات

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي، مكون من 10 أشخاص، تخصصوا فى سرقة مهمات السكك الحديدية بمحطة ابو زعبل ومحطة محاجر أبو زعبل ومحطة ورش ابو زعبل، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة ، يفيد بورود معلومات بقيام مجموعة من الخارجين على القانون بعضهم له معلومات جنائية ، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، وتخصصوا فى سرقة مهمات السكك الحديدية بمحطة ابو زعبل ومحطة محاجر أبو زعبل ومحطة ورش ابو زعبل .

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية ، وتشكل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطهم وبحوزتهم مضبوطات عبارة عن أجزاء من قضبان حديدية للسكك الحديد وفلنكات ومسامير وأدوات مستخدمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق .

وبعرض المتهمين على نيابة مركز شرطة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس النيابة، أمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى جانب استعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.