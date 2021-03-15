اليوم السابع
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ضبط أعداد كبيرة من الشيشة فى بعض المقاهي.. الداخلية تواجه كورونا (انفوجراف)

الإثنين، 15 مارس 2021 09:00 ص
ضبط أعداد كبيرة من الشيشة فى بعض المقاهي.. الداخلية تواجه كورونا (انفوجراف) جهود مكافحة كورونا
كتب محمود عبد الراضى

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يبرز "انفوجراف" جهود الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

جهود مكافحة غير الملتزمين باجراءات مواجهة كورونا
جهود مكافحة غير الملتزمين باجراءات مواجهة كورونا

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فيروس كورونا

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