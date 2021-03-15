اليوم السابع
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صحة الوادى الجديد تعلن تطعيم 21 مواطنا ضد كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة

الإثنين، 15 مارس 2021 10:44 ص
صحة الوادى الجديد تعلن تطعيم 21 مواطنا ضد كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، انتهاء تطعيم 21 مواطنا من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في مراكز الخارجة والداخلة الطبية المخصصة لذلك، واستمرار تسجيل الحالات الراغبة في تلقى اللقاح طبقا لتوجيهات وزارة الصحة بالتنسيق مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، فى بيان صحفى له اليوم الإثنين، إن لقاح كورونا آمن تماما وعلى الجميع دعم جهود الدولة بالتوعية وعدم الإنسياق وراء ترويج الشائعات ، مؤكدا أن محاصرة الوباء ضرورة للحد من أعداد المصابين والوفيات .

أوضح محروس، أنه جرى تطعيم 21 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا ، وتعافى أكثر من 250 حالة بالعزل المنزلى على مدار الأسابيع الماضية.

 

 


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