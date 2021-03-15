شرطة إسبانيا تعتقل 52 شخصا فى عملية ضبط غواصة تحتوى أكثر من 3 أطنان كوكايين

فاطمة شوقى

عثرت الشرطة الإسبانية بالتعاون الوثيق مع يوروبول وأجهزة إنفاذ القانون من 5 دول آخرى، فى مدينة مالقة، على أول غواصة "يدوية الصنع"، تحتوى على أكثر من 3 أطنان من الكوكايين وكميات آخرى من المخدرات، وتم اعتقال 52 شخصا.

وأشارت صحيفة "مترو" الإسبانية إلى أن هذه الغواصة محلية الصنع تعتبر أول سفينة نصف غاطسة تم بناءها فى الأراضى الأوروبية، وتمت المصادرة فى إطار عملية FERRO ، وهى عملية رفيعة المستوى لإنفاذ القانون ضد مجموعة الجريمة المنظمة المتورطة فى تهريب المخدرات على نطاق واسع.



الشرطة الاسبانية وغواصة

وأشارت الشرطة إلى أن الغواصة، المصنوعة من الألياف الزجاجية والخشب الرقائقى، كانت جاهزة لتهريب المخدرات ولكن لم يتم استخدامها بعد.



غواصة

وأشارت الصحيفة إلى أنه نفذ أكثر من 300 ضابط شرطة هذه العملية في إسبانيا، بدعم من الشرطة الوطنية لكولومبيا (بوليسيا ناسيونال دي كولومبيا)، والشرطة الوطنية الهولندية (بوليتي)، والشرطة القضائية البرتغالية (بوليسيا جوديسياريا)، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الجمارك وحماية الحدود، مع نشاط دولى بتنسيق من اليوروبول.



الشرطة الاسبانية

ونتيجة لعملية فيرو فإنه تم إجراء 47 عملية تفتيش للمنازل في المدن الإسبانية تاراجونا (6) ، برشلونة (11) ، جيرونا (3) ، مالقة (11) ، كاستيلون (4) ، فالنسيا (2) ، مورسيا (7) ، قادس (1) ، غرناطة (1) وباداخوز (1) ، وتم اعتقال 52 شخصًا ، كما تمت مصادرة 700 كيلوجرام من الحشيش وأكثر من 100 ألف يورو نقدًا.