سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالأزبكية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى بالأزبكية، تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية، من ( أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية)، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، أسفرت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات عن أن وراء ارتكابها (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارتين بأسلوب (المفتاح المصطنع ) ،وبتطوير مناقشتهما إعترفا أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات قديمة الصنع بذات الإسلوب بقصد تفكيك أجزائها والتصرف فيها بالبيع ، كما أقرا بإرتكاب عدد ( 2 ) حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.