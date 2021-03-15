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زى النهاردة.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث عنف العياط" للحكم

الإثنين، 15 مارس 2021 03:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث عنف العياط" للحكم المستشار شبيب الضمرانى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس - سليم على

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زى النهارده من 3 سنوات، يوم 15 مارس 2018، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز إعادة محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط" للنطق بالحكم.

وأصدرت محكمة الجنايات فى وقت سابق حكما غيابيا على المتهمين الـ 3 بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

وفيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.


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