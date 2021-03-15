زهور وعروض في احتفال بنى سويف بعيدها القومى بحضور 6 محافظين سابقين.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل ديوان عام محافظة بنى سويف بمنطقة شرق النيل، لرصد احتفالات محافظة بنى سويف بالعيد القومى.

ونظمت محافظة بنى سويف احتفالية كبرى بمنطقة الديوان العام شرق النيل حضرها المحافظون السابقون.

واحتفلت محافظة بني سويف بعيدها القومى، وسط أجواء سادتها البهجة وفي مظاهر غير تقليدية من خلال تنظيم فعاليات ومظاهر تزينت بها مراكز والمدن المحافظة حيث قام اليوم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بمدينة بنى سويف، وقراءة الفاتحة ترحما على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، وبعد الانتهاء من وضع الأكاليل تم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات التابعة لمديرية الأمن ووسط ترديد الأغانى الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة.

وعقب انتهاء مراسم وضع أكاليل الزهور هنأ المحافظ الحضور من القيادات الأمنية والتنفيذية والمواطنين الذين شهدوا مراسم وضع الأكاليل، موجها التهنئة لأبناء بني سويف بهذه المناسبة التاريخية التي تأتي إحياءً لذكرى مشاركة أبناء المحافظة في ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزى، متمنيا أن يكون شعب بني سويف كعادته دائما ساعدا قويا وظهيرا وطنياً للدولة في بناء مصر الحديثة واستكمال مشوار التنمية الذي بدأته القيادة السياسية خلال السنوات الماضية.

وشهدت مراسم وضع أكاليل الزهور حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف.

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعتبر حدثا هاما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن السويفي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي 2030، لافتا إلى أن العيد القومى هذا العام سوف يشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية ، تزيد عن 50 مشروعا بتكلفة تجاوزت مليارات الجنيهات و التي تسهم في توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أعدت خطة لاستقبال هذه المناسبة وإظهارها بالشكل اللائق لمثل هذه المناسبة الوطنية والقومية، والتي ينتظرها المواطن سنويا والتي تشهد افتتاح العديد من المشروعات، حيث وجه المحافظ باتخاذ اللازم ليكون الاحتفال بالعيد القومي لبني سويف غير تقليدى، وأن يعم كافة أرجاء المحافظة، ويتضمن فعاليات وأنشطة متعددة ومتنوعة.