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رويترز: السودان يطلب رسميا وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

الإثنين، 15 مارس 2021 07:34 م
رويترز: السودان يطلب رسميا وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك
رويترز

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قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كتب إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليطلب رسميا الوساطة فيما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لملء سد النهضة الإثيوبي.
 
وأضاف البيان "حكومة السودان تشعر بالقلق إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها على ملء ثاني لسد النهضة في يونيو 2021، دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية، كما تؤكد بأن أي إجراء أحادي الجانب للملء سوف يلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي".
 
 

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اخبار سد النهضة

اثيوبيا

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