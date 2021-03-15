رئيس وزراء بريطانيا يؤكد ثقة حكومته في لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا

(أ ش أ)

طمأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البريطانيين إلى أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، مؤكدا أن حكومته واثقة جدا من استخدامه في حملة التطعيم.

وقال جونسون - لدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه طمأنة الناس إلى أن اللقاح آمن، حسبما نقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية - "في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (الجهة التنظيمية المسؤولة عن الأدوية في بريطانيا)، بعض من المسؤولين التنظيميين الأكثر حزما وخبرة في العالم، وهم لا يرون أي سبب على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم.. لذلك مازلنا واثقين جدا بشأن البرنامج.. ومن الرائع أن نراه يُنفذ بهذه السرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وكانت عدة دول أوروبية، منها الدنمارك وأيرلندا وهولندا، قد علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية لدى أشخاص عقب تلقيهم اللقاح.. فيما أكدت منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية، وفي وقت سابق، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن تلك الوقائع كانت بسبب تلقي اللقاح.

ومن جهتها، أكدت شركة "أسترازينكا" أن مراجعتها لبيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليون شخص حصلوا على لقاحها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو التجلط أو نقص الصفائح في فئة عمرية أو جنس أو بلد معين.