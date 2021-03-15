اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا يؤكد ثقة حكومته في لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا

الإثنين، 15 مارس 2021 06:01 م
رئيس وزراء بريطانيا يؤكد ثقة حكومته في لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا بوريس جونسون
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طمأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البريطانيين إلى أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، مؤكدا أن حكومته واثقة جدا من استخدامه في حملة التطعيم.

وقال جونسون - لدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه طمأنة الناس إلى أن اللقاح آمن، حسبما نقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية - "في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (الجهة التنظيمية المسؤولة عن الأدوية في بريطانيا)، بعض من المسؤولين التنظيميين الأكثر حزما وخبرة في العالم، وهم لا يرون أي سبب على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم.. لذلك مازلنا واثقين جدا بشأن البرنامج.. ومن الرائع أن نراه يُنفذ بهذه السرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وكانت عدة دول أوروبية، منها الدنمارك وأيرلندا وهولندا، قد علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية لدى أشخاص عقب تلقيهم اللقاح.. فيما أكدت منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية، وفي وقت سابق، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن تلك الوقائع كانت بسبب تلقي اللقاح.

ومن جهتها، أكدت شركة "أسترازينكا" أن مراجعتها لبيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليون شخص حصلوا على لقاحها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو التجلط أو نقص الصفائح في فئة عمرية أو جنس أو بلد معين.

 

 

 


بوريس جونسون

لقاح

فيروس كورونا

وباء كورونا

أسترازينكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة العالمية" تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

الجمعة، 12 مارس 2021 09:10 م

فرنسا تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا

الجمعة، 12 مارس 2021 07:59 م

داكوتا جونسون بإطلالة رياضية من كواليس فيلم Am I OK.. صور

الخميس، 11 مارس 2021 03:21 م

نازانين زغاري تشعل مواجهة بين لندن وطهران.. "جونسون" لـ"روحاني": الإفراج عنها وعودتها إلى لندن ضرورة.. الرئيس الإيراني يطالب برفع العقوبات وسداد 400 مليون جنيه إسترليني تعود إلى عهد الشاه

الخميس، 11 مارس 2021 03:09 م

جونسون يؤكد التزام بريطانيا بالاتفاق النووى مع إيران خلال اتصال مع روحانى

الأربعاء، 10 مارس 2021 08:34 م

أمريكا تعلن شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح جونسون آند جونسون

الأربعاء، 10 مارس 2021 06:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة