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رئيس الوزراء يتابع مشروعات القطاع الصحى بمبادرة الرئيس حياة كريمة

الإثنين، 15 مارس 2021 05:15 م
رئيس الوزراء يتابع مشروعات القطاع الصحى بمبادرة الرئيس حياة كريمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، لمتابعة مشروعات القطاع الصحى  بمبادرة الرئيس حياة كريمة.
 
وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، فى وقت سابق اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدد ة ، لمتابعة مشروعات القطاع  بمبادرة الرئيس حياة كريمة ، واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة، وتدقيق البيانات المتعلقة بمبادرة "حياة كريمة" فيما يخص المشروع القومي لتطوير القرى المصرية؛ وذلك بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص تفاصيل المشروع، الأمر الذي يستوجب قيام كافة الوزارات  والجهات المعنية بمراجعة المشروعات التي سيتم تنفيذها في هذه المبادرة الرئاسية؛ من أجل تطوير القرى المستهدفة.

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