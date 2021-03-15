رئيس الوزراء يتابع مشروعات الإسكان بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل وزير الاسكان، لمتابعة مشروعات الاسكان بمبادرة الرئيس حياة كريمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمكونات القطاع الصحى المقرر تنفيذها خلال "المشروع القومى لتطوير الريف المصري" الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور خالد مجاهد، مساعد الوزيرة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتور محمد فوزى، أمين عام المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومحمد عبدالمقصود، معاون الوزيرة للشئون المالية والإدارية.