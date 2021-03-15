اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتابع مشروعات الإسكان بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

الإثنين، 15 مارس 2021 06:19 م
رئيس الوزراء يتابع مشروعات الإسكان بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل وزير الاسكان، لمتابعة مشروعات الاسكان بمبادرة الرئيس حياة كريمة.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمكونات القطاع الصحى المقرر تنفيذها خلال "المشروع القومى لتطوير الريف المصري" الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور خالد مجاهد، مساعد الوزيرة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتور محمد فوزى، أمين عام المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومحمد عبدالمقصود، معاون الوزيرة للشئون المالية والإدارية.

حياة كريمة

مصطفى مدبولى

الحكومة

مبادرة حياة كريمة

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