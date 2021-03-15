اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 10:02 م
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رئيس الحكومة اللبنانية: يجب الإسراع في تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً

الإثنين، 15 مارس 2021 10:00 م
رئيس الحكومة اللبنانية: يجب الإسراع في تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً حسان دياب
(أ ش أ)

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 أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، ضرورة الإسراع في وضع آلية تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والممول من جانب البنك الدولي، والانتهاء من لوائح من تطبق عليهم شروط الاستفادة للبدء في التنفيذ وتقديم المساعدات.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اللبناني اجتماعا ضم وزراء الدفاع والشئون الاجتماعية والعمل والصحة والاقتصاد والتعليم، للمضي قدما في برنامج الحماية الاجتماعية والذي ينتظر أن يشمل قرابة 160 ألف عائلة لبنانية.

وأشار دياب إلى أهمية توحيد لوائح الأسماء لمن سيستفيدون من المساعدات الاجتماعية التي سيحصل عليها لبنان بموجب قرض من البنك الدولي صادق عليه البرلمان اللبناني مؤخرا إيذانا بدخوله حيز التنفيذ.

وأقر مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة الماضي مشروع قانون أعدته الحكومة بإبرام اتفاق يقوم البنك الدولي بموجبه بإقراض لبنان 246 مليون دولار، لإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي والتي ستقوم الدولة اللبنانية بمقتضاها بتقديم دعم نقدي إلى الأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان لا سيما في ضوء تداعيات جائحة كورونا.

 

 

 


لبنان

حسان دياب

لبنان

بيروت

الحكومة اللبنانية

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