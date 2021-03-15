اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة أمريكية: العقاقير الخافضة للكوليسترول تقلل فرص ظهور الخلايا السرطانية

الإثنين، 15 مارس 2021 12:00 م
دراسة أمريكية: العقاقير الخافضة للكوليسترول تقلل فرص ظهور الخلايا السرطانية الخلايا السرطانية
ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توصل باحثون فى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إلى نتائج تؤكد فعالية العقاقير المخفضة للكوليسترول فى قتل الخلايا السرطانية، حيث تبين أن الأشخاص الذين يتناولون عقاقير مخفضة للكوليسترول على المدى الطويل لديهم سرطانات أقل مقارنة بغيرهم، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس.
العقاير المخفضة للكوليسترول تعمل على قتل الخلايا السرطانية
العقاير المخفضة للكوليسترول تعمل على قتل الخلايا السرطانية

وقالت الدراسة إن هناك جين سرطانى يسمى PTEN ، يساعد على نمو الخلايا السرطانية، إلا أن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول، وتحديدا بيتافاستاتين يساعد على قتل الخلايا السرطانية، حيث تسببت تركيزات متساوية من بيتافاستاتين في موت الخلايا السرطانية  في جميع الخلايا.

وتسهم الستاتينات أحد أهم أنواع الأدوية المخفضة للكوليسترول التي تعمل على منع إنزيم الكبد الذي يصنع الكوليسترول وتكوين إنزيمات بيروفوسفات جيرانيلجرانيل التي يطلق عليها ، GGPP، المسئولة عن توصيل البروتينات الخلوية بالأغشية الخلوية، في قتل الخلايا السرطانية أيضا.

وتوصلت الدراسة إلى أن عدم قدرة الخلايا السرطانية المعالجة بالستاتين على امتصاص البروتينات هو ما أدى بشكل فعال إلى تجويعها وبالتالي القضاء عليها.

وعقاقير الستاتينات توقف إنتاج الكوليسترول من خلال  تقليل  إنتاج الكمية الإجمالية للكولسترول في مجرى الدم، عن طريق تثبيط إنزيم يسمى HMG-CoA، وتقليل الدهون الثلاثية، وتثبيت اللويحات في الشرايين، مما يقلل من المخاطر المحتملة لارتفاعه مثل الإصابة بالنوبات القلبية.

كما تعمل على إعادة امتصاص الكولسترول المتراكم على الأوعية الدموية بدلًا من التقليل منه،  ما يساعد في عمليات هضم الطعام وامتصاص فيتامين د.


الخلايا السرطانية

العقاقير المخفضة للكوليسترول

الكوليسترول

فوائد عقاقير الكوليسترول

السرطان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الكبسولة الكاميرا" أحدث طريقة لتشخيص الإصابة بسرطان الأمعاء

الجمعة، 12 مارس 2021 09:00 ص

فوائد توت العليق.. يحمى من السرطان والسمنة وأمراض القلب

الجمعة، 12 مارس 2021 01:00 ص

لماذا تحدث آلام المعدة؟ 16 سببا وراء ألم البطن أخطرها سرطان الأمعاء

الخميس، 11 مارس 2021 05:00 م

دراسة أمريكية: الإفراط فى تناول المشروبات الغازية يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدى

الخميس، 11 مارس 2021 07:00 ص

يوم المرأة العالمى..التدخين يؤثر على خصوبتك ويضر طفلك ويعرضك لخطر سرطان الثدى

الإثنين، 08 مارس 2021 09:00 ص

أعراض سرطان البنكرياس.. ينذر عسر الهضم والجلطات الدموية فى الساقين بمرض مميت

الإثنين، 08 مارس 2021 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة