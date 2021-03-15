خارجية إيران: على أمريكا رفع العقوبات للحديث عن خطة العمل الشاملة المشتركة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إنه ينبغي على الولايات المتحدة رفع العقوبات للحديث عن خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضاف المتحدث سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي أسبوعي "يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات على إيران وبعدها يمكننا الحديث في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
وعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن الانضمام إلى الدول الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي يُعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وطهران تقول إنه ينبغي على واشنطن رفع العقوبات والعودة للاتفاق أولا.
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