اليوم السابع
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حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة في محافظة الجيزة

الإثنين، 15 مارس 2021 03:21 م
حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة في محافظة الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعد ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية، لضبط الخارجين عن القانون، والمتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها، وأسفرت الحملة التي استهدفت عدة بؤر إجرامية، عن ضبط 26 متهما بحوزتهم كميات من الهيروين، والحشيش، والاستروكس، والأقراص المخدرة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائهم، كما اعترفوا بحيازتهم مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة لتسهيل التواصل مع زبائنهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


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