حظر تأجير المصارف الزراعية بالوادى الجديد لمزاولة نشاط الصيد وتربية الأسماك

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بحظر تأجير المصارف الزراعية لمزاولة نشاط الصيد وتربية الأسماك، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة حظر زراعات الأرز بالمراكز واستبدالها بزراعة الأرز الجاف على مياه المصارف الزراعية، بعد توفير التقاوى الخاصة به من خلال مديرية الزراعة للحفاظ على الخزان الجوفي.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة وتيسير إجراءات خطة تطوير مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الدعم اللازم بكافة القطاعات

كما وجه بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، وحصر منتجات الصوب الزراعية على مستوى المحافظة، وفتح منافذ لبيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، وضبط أسعار اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها.

وشدد الزملوط على متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للوقاية من الفيروس بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة من تزايد أعداد الإصابات .

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بعرض تقييم دورى لأداء مقدمى الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة ومدى كفاءة الخدمة المقدمة لضمان تقديمها بأفضل الوسائل وتحقيق أفضل النتائج.