اليوم السابع
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حبس مسجلين خطر بالسويس بحوزتهما كمية من المخدرات والذخيرة و3 بنادق

الإثنين، 15 مارس 2021 10:07 ص
حبس مسجلين خطر بالسويس بحوزتهما كمية من المخدرات والذخيرة و3 بنادق حبس - أرشيفية
السويس - سيد نون

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قررت النيابة العامة بالسويس ، حبس اثنين من المسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بحيازة ثلاثة بنادق خرطوش ومخدرات ، داخل أحياء الأربعين وفيصل.

وأصد اللواء هشام رشاد ، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس ، تعليمات بشن حملات أمنية لضبط المتهمين بحيازة السلاح والاتجار بالمخدرات، فيما شن العميد وليد الشرقاوي ، رئيس مباحث مديرية أمن السويس ، حملة أمنية ، وتمكن من ضبط مسجل خطر بحي الأربعين ، بحوزته اثنين من البنادق الخرطوش ، وقطع من مخدر الحشيش.

كما تمكن رئيس مباحث مديرية الأمن ، من ضبط مسجل خطر بحي فيصل ، بحوزته بندقية خرطوش وكميات من الذخيرة.

حررت محاضر ضبط المتهمين بأقسام شرطة الأربعين وفيصل ، وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.


السويس

حبس مسجلين خطر

مباحث السويس

حيازة اسلحة ومخدرات

حى الاربعين وفيصل بالسويس

مديرية امن السويس

بندقية خرطوش

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