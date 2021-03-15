حبس مسجلين خطر بالسويس بحوزتهما كمية من المخدرات والذخيرة و3 بنادق

السويس - سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس ، حبس اثنين من المسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بحيازة ثلاثة بنادق خرطوش ومخدرات ، داخل أحياء الأربعين وفيصل.

وأصد اللواء هشام رشاد ، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس ، تعليمات بشن حملات أمنية لضبط المتهمين بحيازة السلاح والاتجار بالمخدرات، فيما شن العميد وليد الشرقاوي ، رئيس مباحث مديرية أمن السويس ، حملة أمنية ، وتمكن من ضبط مسجل خطر بحي الأربعين ، بحوزته اثنين من البنادق الخرطوش ، وقطع من مخدر الحشيش.

كما تمكن رئيس مباحث مديرية الأمن ، من ضبط مسجل خطر بحي فيصل ، بحوزته بندقية خرطوش وكميات من الذخيرة.

حررت محاضر ضبط المتهمين بأقسام شرطة الأربعين وفيصل ، وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.