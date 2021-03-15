جامعة عين شمس تبدأ تأسيس معمل ابتكار الفضاء في كلية الهندسة

كتب محمود راغب

وقع كل من الدكتور عمر الحسينى، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد العراقى، نائب وكالة الفضاء المصرية اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورمحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.



وأوضح الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، أنه تم التخطيط لمدة سنتين لبدأ اطلاق "معامل إبتكار الفضاء" بالشراكة بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز الإبتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس.



وأضاف الدكتور ماجد غنيمة، أن معمل ابتكار الفضاء بجامعة عين شمس هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والذي من المقرر ان يتم تأسيسه في 32 كلية فى 27 جامعة فى مصر، موضحا أنه عن طريق هذه المعامل سيتم تشجيع وتدريب ودعم المبتكرين في مجال تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج والمسابقات والتدريبات العملية وأيضا دعم مشاريع متعددة التخصصات للطلاب والباحثين والشركات الناشئة.



ويشرف علي المعمل الدكتور عبدالحليم ذكري و الدكتورة فاطمة نويجي، كما يشرف على برنامج "معامل ابتكار الفضاء" الدكتور محمد إبراهيم بوكالة الفضاء المصرية والدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال (iHub) بجامعة عين شمس.