اليوم السابع
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توصيل الغاز الطبيعى لـ98% من مناطق مدينة الغردقة

الإثنين، 15 مارس 2021 02:00 ص
توصيل الغاز الطبيعى لـ98% من مناطق مدينة الغردقة اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 98% من مناطق مدينة الغردقة، وليس هناك مناطق متبقية سوي تقسيم الوزراء شمال المدينة، وسيتم توصيل الغاز عند توصيل المرافق الأساسية له .

وأضاف رئيس مدينة الغردقة في تصريحات خاصة، أنه لتقديم خدمات للمواطنين وإظهار المظهر الجمالي لمدينة الغردقة تم تركيب إنارة لجميع شوارع المدينة الفرعية والرئيسية حيث تم تركيب 850 عمود إنارة جديد بمدينة الغردقة منها، 142 عمود في مبارك 2، و100 عمود في مبارك 8، و80 بمنطقة القيادات 170 عمود بالوفاء، و250 عمود بمنطقة أبو عشرة، لتصبح جميع شوارع الغردقة بداخلها الإنارة.

وتابع أن تم تدعيم عدد مناطق بالغردقة بـ 53 صندوق جهد منخفض، و16 محولا في مناطق الأحياء والنجدة، وكذلك هناك 37 صندوق جهد منخفض، و4 محولات في منطقة الانتر بتكلفة 9 ملايين جنيه.


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