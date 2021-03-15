تكريم 6 محافظين سابقين لبنى سويف ضمن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.. صور

بنى سويف هانى فتحى

كرم المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، عدداً من محافظى بنى سويف السابقين، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى مارس 2021، والذى تحتفل به المحافظة فى الخامس عشر من شهر مارس كل عام إحياء لذكرى مشاركة أبناء بنى سويف فى ثورة 1919.

واستقبل محافظ بنى سويف بمكتبه اليوم 6 من المحافظين السابقين ممن تقلدوا منصب المحافظ خلال السنوات الماضية، والذين قد تمت دعوتهم لمشاركة أبناء المحافظة فرحتهم بالعيد القومى لبنى سويف هذا العام.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتلبية محافظى بنى سويف الدعوة وحرصهم على الحضور، مشيدا بما قدموه وسعوا فى تنفيذه من مشروعات الدولة وتركوا بصماتهم الواضحة فى كل مجال يتعلق بحياة المواطنين، وتلمس إخلاصهم وجهودهم التى تفانوا فى بذلها من أجل تنفيذ رؤية الدولة وتحقيق طموحات وآمال المواطن البنى سويفى.

وشملت قائمة المكرمين من المحافظين السابقين "بحسب التسلسل الزمنى لتولى المنصب": (الدكتور أنس جعفر، اللواء أحمد عابدين، الدكتور عزت عبدالله، المستشار مجدى البتيتى، المستشار محمد سليم، المهندس شريف حبيب)، حيث أهداهم محافظ بنى سويف درع شعار المحافظة، ناقلا لهم تحيات وإعزاز وتقدير كافة أبناء المحافظة وتقديرهم للجهود التى بذلوها أثناء توليهم المسؤولية وحملهم الأمانة التى كلفوا بها على أكمل وجه، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد ومزيد من الصحة والخير لهم والرخاء والأمن والتنمية لمصرنا الحبيبة.

وقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل ديوان عام محافظة بنى سويف بمنطقة شرق النيل، لرصد احتفالات محافظة بنى سويف بالعيد القومى.

ونظمت محافظة بنى سويف احتفالية كبرى بمنطقة الديوان العام شرق النيل حضرها المحافظون السابقون.

واحتفلت محافظة بني سويف بعيدها القومى، وسط أجواء سادتها البهجة وفي مظاهر غير تقليدية من خلال تنظيم فعاليات ومظاهر تزينت بها مراكز والمدن المحافظة حيث قام اليوم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بمدينة بنى سويف، وقراءة الفاتحة ترحما على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، وبعد الانتهاء من وضع الأكاليل تم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات التابعة لمديرية الأمن ووسط ترديد الأغانى الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة.



الدكتور محمد هانى يكرم المحافظين السابقين ويمنحهم درع المحافظة



تكريم محافظ سابق لبنى سويف



تكريم المحافظين السابقين فى العيد القومى لبنى سويف



الدكتور محمد هانى يكرم المحافظين السابقين



الدكتور محمد هانى يكرم المحافظين السابقين ويمنحهم درع المحافظة



الدكتور محمد هانى يكرم المحافظين السابقين ويمنحهم درع المحافظة