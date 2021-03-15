تقرير يكشف تراجع إنتاج السيارات فى أوروبا أكثر من 4 ملايين سيارة بسبب كورونا

فاطمة شوقى

أكدت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) فى تقرير لها أن إنتاج السيارات في أوروبا بلغ 14.13 مليون وحدة في عام 2020 ، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22.3٪ وأقل بأربعة ملايين سيارة عن 18.17 مليون، وتم تصنيع 10.81 مليون وحدة فقط في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، أي أقل بنسبة 23.3٪ عن عام 2019.

وأشارت صحيفة "بيريوديكو" الإسبانية إلى أنه على حسب الدولة ، تظل ألمانيا على رأس المنتجين الأوروبيين ، رغم انخفاض انتاجها بنسبة 24.3٪ ، إلى 3.4 مليون سيارة ، بينما انخفض الإنتاج في إسبانيا ، التي تحتل المرتبة الثانية ، أقل من المتوسط ​​الأوروبي ، 19.5٪ ، ليصل إلى 1.75 مليون سيارة ركاب.

وأغلقت جمهورية التشيك العام بـ 1.12 مليون سيارة ، أى أقل بنسبة 19.3٪. تليها سلوفاكيا وفرنسا ، مع 943847 وحدة (-12٪) و861660 سيارة ركاب (-45.8٪) على التوالي.

وتم تسجيل انخفاض أقل في مناطق أخرى من العالم، مثل أمريكا الشمالية ، حيث تم إنتاج 9.96 مليون سيارة ، بنسبة 20.4٪ أقل ؛ وكذلك في آسيا ، حيث تم تجميع 34.41 مليون وحدة ، أقل بنسبة 12.3٪. فقط في الصين تم إنتاج 19.34 مليون سيارة ، أي 6.4٪ أقل.

في جميع أنحاء العالم ، تسببت جائحة الفيروس في تقليل تصنيع السيارات بنحو 12 مليون سيارة ، بما يصل إلى 61.35 مليون وحدة ، وهو رقم أقل بنسبة 16.9٪ من الرقم المسجل في عام 2019.

من بين بيانات أخرى، صدر الاتحاد الأوروبي سيارات بقيمة 110 مليارات يورو بين يناير ونوفمبر من العام الماضي ، أي أقل بنحو 21 مليار يورو عن العام السابق (-16٪).

وفي الفترة نفسها ، تراجعت واردات السيارات في المنطقة بنسبة 19.7٪ إلى 46174 مليون يورو. وبهذه الطريقة ، حافظ القطاع على الميزان التجاري الإيجابي عند 64.036 مليون يورو ، أي أقل بنسبة 13.2٪.