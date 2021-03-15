اليوم السابع
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تعرف على علاقة الشيخوخة بسرطان البروستاتا

الإثنين، 15 مارس 2021 02:00 ص
تعرف على علاقة الشيخوخة بسرطان البروستاتا سرطان البروستاتا
ندى سليم

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سرطان البروستاتا يحدث نتيجة نمو الخلايا السرطانية في غدة البروستاتا وهى الغدة التى تنتج السائل المنوي، ويعد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال، حيث يتطور مثل جميع أنواع السرطان، ليبدأ بمجرد كتلة من الخلايا  تخرج عن السيطرة وتبدأ في غزو الأنسجة الأخرى، والتي تحدث نتيجة تراكم الطفرات في حمضها النووي.

لماذا تحدث الاصابة برسطان البروستاتا
لماذا تحدث الاصابة برسطان البروستاتا

ووفقًا لتقرير نشر في موقع Medicine، فإن الخلايا تكون قادرة على اكتشاف وإصلاح تلف الحمض النووي، إلا إذا تعرضت الخلية لأضرار بالغة وحينها يحدث ما يسمى بموت الخلية المبرمج، نتيجة نمو الخلايا التالفة التي تنقسم وتنتشر بشكل غير طبيعي.

ومن أبرز أعراض سرطان البروستاتا التي قد لا تظهر برغم مرور السنوات من المرض، فيما يلى:
 

1.تكرار البول

2.صعوبة في بدء أو إيقاف التبول

3. ضعف أو بطء مجرى البول

4. ظهور دم في البول أو في السائل المنوي

5. حرقان مع التبول

6. الشعور بألم شديد في أسفل الظهر أو الوركين أو الفخذين .

وأرجع التقرير سبب الإصابة بسرطان البروستاتا الى ظهور علامات الشيخوخة التي تبدأ مع سن الخمسين عامًا، وتعد عامل خطير في الإصابة بالمرض، الذى يبدأ في صورة تضخم البروستاتا الحميد وينتهى للإصابة بورم خبيث، وتعد العوامل الوراثية من أهم الأسباب التي ينتج عنها الإصابة.

وتشير الأبحاث إلى أن غالبية الرجال في سن 70 لديهم شكل من أشكال سرطان البروستاتا مع عدم ظهور أعراض على معظمهم.

وحذر التقرير من أن الأنظمة الغذائية التي تحتوى على نسبة عالية من اللحوم ومنتجات الألبان عالية الدسم، تزيد  من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، نظرا لأنها  تحتوي على مركبات تزيد من نمو الخلايا السرطانية.

وأوصت جمعية السرطان الأمريكية ببعض الفحوصات اللازمة للكشف عن سرطان البروستاتا خاصة للرجال الذين يبلغون من العمر 40 عامًا، والذين لديهم أقارب لديهم تاريخ سابق بالمرض.

 


سرطان البروستاتا

اعراض سرطان البروستاتا

اسباب سرطان البروستاتا

تشخيص سرطان البروستاتا

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