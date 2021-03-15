تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين 15-3-2021، أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى انخفاضا بقيمة قرش ليسجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس حيث كان بـ 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل أيضا انخفاضا في بنك "عودة" بقيمة قرشين ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

فى سياق متصل شهدت بداية العام الجاري 2021، ارتفاعات كبيرة في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية وخاصة القمح والذرة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب عالميا على تلك السلع، وهو ما يرفع من الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة لتوفير تلك السلع، ورصدت بيانات حكومية كيف تعاملت الدولة مع تلك الأوضاع من خلال حركة الواردات قبل بداية العام الجديد. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه. سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.