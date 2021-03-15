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تعرف على أطول أيام شهر رمضان المعظم فى عدد ساعات الصيام

الإثنين، 15 مارس 2021 10:54 ص
تعرف على أطول أيام شهر رمضان المعظم فى عدد ساعات الصيام شهر رمضان
كتب محمود راغب

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حوالى 29 يوما تتبقى على شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا، التى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام، فيكون آخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان، هو أطول أيام شهر رمضان المعظم من حيث عدد ساعات الصيام.

وتصل مدة ساعات الصيام آخر أيام رمضان 15 ساعة و 35 دقيقة، وصلاة المغرب 6:40 ، والعشاء 8:07، والسحور 1:05، وإمساك 3:05، والفجر 3:25، والشروق 5:03، والظهر 11:51، والعصر 3:28 .

ووفقا للحسابات الفلكية، فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.
 


شهر رمضان

إمساكية رمضان 2021

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إمساكية شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان 2021

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