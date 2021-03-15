تدشين منظومة دعم حالات كورونا الطارئة المعزولة منزليا بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تدشين منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأكد وكيل الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أن المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، وتوفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.

وعن آلية عمل المنظومة أوضح الدكتور إيهاب، أنه يتم من خلال إرسال المواطن كلمة «عزل» على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزلياً، ثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، مؤكدا أن الرسائل التي يتم إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.

وأشار إلى أن المنظومة تتيح إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة لتقديم خدمة المتابعات التليفونية للمرضى بالعزل المنزلي من متخصصين في وزارة الصحة ومتابعة صرف العلاج لحالات الكورونا المعزولة منزليا ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.

وقال، إنه بالتزامن مع ذلك تواصل مستشفى صدر أسوان، استقبال المواطنين من الفئات المستحقة، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص مستشفي صدر أسوان كمركز على مستوى محافظة أسوان لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تلقي حتي الآن 104 مواطنين من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، منذ بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.