اليوم السابع
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بركان إتنا يطلق عمودا من الحمم البركانية بارتفاع 6 كيلومترات في إيطاليا

الإثنين، 15 مارس 2021 10:13 ص
بركان إتنا يطلق عمودا من الحمم البركانية بارتفاع 6 كيلومترات في إيطاليا بركان اتنا
فاطمة شوقى

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أطلق بركان "إتنا" عمودا من الحمم البركانية يبلغ ارتفاعه ستة كيلومترات، في أحدث سلسلة من الانفجارات المذهلة من أعلى بركان نشط في أوروبا، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن البركان أطلق الرماد على كاتانيا القريبة، لكن مطار مدينة صقلية الشرقية كان لا يزال يعمل، وساعد النسيم الجنوبي الشرقي في نقل العمود العالي والكثيف من الرماد الحجري عبر المدينة.

بركان اتنا
بركان اتنا

 

وسقطت الحمم أيضا على عدد من البلدات والقرى الأصغر على المنحدرات الجنوبية لإيتنا، بما في ذلك نيكولوسي وتريكاستاني وبيدارا وأسي سانت أنتونيو وسان جريجوريو. كما أطلق البركان تدفقا جديدا للحمم البركانية.

وقال معهد علم البراكين INGV إنها كانت "النوبة الثانية عشرة" في أحدث مرحلة من النشاط البركاني لإتنا، والتي بدأت في منتصف فبراير.

وكان فى 3 مارس ثار البركان، وأدى إلى سحابة رمادية أجبرت على تعليق عمليات الطيران فى مطار كاتنايا، على الساحل الشرقى لصقلية ، ونظرا للنشاط البركانى لإيتنا ونتيجة للرماد البركانى الغزير، وتم إغلاق مدرج مطار كاتانيا، ويتم تنفيذ أنشطة التنظيف .

ووفقًا لخدمات الطوارئ الإيطالية، بدأت الحفرة الواقعة في جنوب شرق الجبل ، الواقعة في Valle del Bove، في إطلاق الرماد وتدفقات الحمم البركانية التي وصلت إلى بلديات كاتانيا ونيكولوسي والمناطق المحيطة الأخرى.

 


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