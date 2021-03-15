فتحت مراكز الاقتراع فى هولندا أبوابها أمام الناخبين اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات عامة تقرر إجراؤها على مدى ثلاثة أيام للسماح للمواطنين بالتصويت بأمان خلال جائحة فيروس كورونا.
وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية أن أول يومين من التصويت مخصصان للفئات الأكثر ضعفا لتكون قادرة على الإدلاء بأصواتها، فيما يحق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما التصويت عبر البريد.
ومن المتوقع أن يفوز حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ بقيادة رئيس الوزراء مارك روته بمعظم المقاعد فى مجلس النواب المكون من 150 مقعدا.
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