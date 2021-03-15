وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية أن أول يومين من التصويت مخصصان للفئات الأكثر ضعفا لتكون قادرة على الإدلاء بأصواتها، فيما يحق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما التصويت عبر البريد.



ومن المتوقع أن يفوز حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ بقيادة رئيس الوزراء مارك روته بمعظم المقاعد فى مجلس النواب المكون من 150 مقعدا.