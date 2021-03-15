بايدن يكشف 4 إنجازات لإدارته × أسبوع.. خطة الإنقاذ ولقاحات كورونا الأبرز

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن إدارته حققت إنجازًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي بما فعلته من تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية فى مواجهة كورونا، والإعلان عن أن كل شخص بالغ سيكون مؤهل للحصول على اللقاح بحلول أول مايو المقبل، فضلًا عن وصول التطعيم باللقاحات لأكثر من 2 مليون لقاح فى اليوم.



حساب جو بايدن على تويتر

وغرد الرئيس الامريكي جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلًا: " كان الأسبوع الماضى كبيرًا بالنسبة لإدارتنا، فنحن:

1- مررنا خطة الإنقاذ الأمريكية

2- بدأنا فى إرسال شيكات التحفيز

3- تم الإعلان عن أن كل شخص بالغ سيكون مؤهلاً للحصول على لقاح بحلول 1 مايو

4- بلغ معدل التطعيم أكثر من مليونى لقاح فى اليوم

وفى وقت سابق، عقد الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مؤتمرا مع القادة الديمقراطيين فى حديقة ‏الورود بالبيت الأبيض مساء الجمعة الماضى، للاحتفال بتمرير مشروع قانون إغاثة كورونا، والذى تبلغ قيمته 1.9 تريليون ‏دولار.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال كلمته "شكرا لأعضاء مجلس النواب والشيوخ على تحقيق ذلك، ولقد ‏خدمت 36 عامًا فى مجلس الشيوخ، وأعرف مدى صعوبة تمرير تشريعات رئيسية، لا سيما عندما ‏يكون لدينا مثل هذه الأغلبية الصغيرة فى كلا المجلسين".‏

وأضاف جو بايدن فى كلمته، أن حزمة الإغاثة التى تم تمريرها تعد أكبر استثمار لصالح الأطفال وتخدم التعليم بشكل خاص، مجدداً شكره للكونجرس الأمريكى.

بدوره، أشاد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى بقيادة ‏بايدن، وشكروا الديمقراطيين الذين عملوا على مشروع القانون.‏