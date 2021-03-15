اليوم السابع: هدايا الرئيس السيسي للمصريين

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير، أبرزها تقرير بعنوان هدايا الرئيس السيسي للمصريين، يرصد توجيه الرئيس برفع المعاشات وزيادة الرواتب للعاملين بالدولة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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هدايا الرئيس السيسى للمصريين

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