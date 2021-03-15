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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عودة طابا

الإثنين، 15 مارس 2021 11:17 ص
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عودة طابا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتبت نور علي

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بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لعودة طابا. وجاء نصها كتالي:
 
يسعدنى ونحن نحتفي بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن أن أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة.
وأضاف أن تحرير طابا ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية، بعد جولة عصيبة من المفاوضات ضربت مصر خلالها نموذجاً كان الأول من نوعه في استرداد الأرض دون قطرة دم واحدة، عبر طرق دبلوماسية سلمية خالصة.
 
وتابع قائلا: بهذه الذكرى الغالية نقدم خالص التحية لسيادتكم يا فخامة الرئيس ولقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وللشعب المصرى المدافع عن تراب وطنه بكل الوسائل باذلاً كل ما هو غالٍ ونفيس. حفظ الله مصر ووقى شعبها من كل سوء ..   وحفظكم الله وسدد خطاكم.
 
 

مجلس الشيوخ

الرئيس السيسي

عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس الشيوخ

طابا

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