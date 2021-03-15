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المجلس الرئاسي الليبي يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس

الإثنين، 15 مارس 2021 10:19 ص
المجلس الرئاسي الليبي يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس البرلمان الليبي - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أدى المجلس الرئاسي الليبي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في طرابلس، بحسب ما نقلته قناة العربية. واجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة. 

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الدبيبة - أوردته بوابة الوسط الليبية - فإن رئيس الحكومة بحث في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
 
ويوم السبت الماضي تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.. وعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
 
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المؤلفة من 35 وزارة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 132 عضوًا من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم في مدينة سرت يوم الأربعاء الماضي، في خطوة لقيت ترحيبًا محليًّا ودوليًّا.

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