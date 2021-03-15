القوى العاملة تعلن تحصيل 370 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين بجدة

كتب محمود راغب

أعلن وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 3 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 89 ألفا و 369 ريالا سعوديا أى ما يوازى 370 ألفا و881 جنيها مصريا تقريبا.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 3 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.



وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع الكفيل للحصول على مستحقات العامل المصرى"وائل.ع.د." (مندوب مبيعات) البالغة 45 ألفا و565 ريالا مكافأة نهاية الخدمة.



وتفاوض الملحق العمالى عبد الحليم محمود، مع شركة بمكة المكرمة وحصل على مستحقات "المواطن "أحمد .م.ج" ويعمل (سفرجي) في تنفيذ الحكم الصادر له بحصوله علي 40 ألف و124 ريالا، فضلا عن إنهاء الخلاف بين العامل المصري"ناصر.ع.أ" وكفيله شركة الدار العربية وحصوله على 3 آلاف ريال راتب شهرين، بالإضافة إلى 700 ريال تذكرة طيران القاهرة، بتأشيرة خروج نهائى.