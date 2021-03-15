القومى للمرأة بكفر الشيخ: استخراج 834 بطاقة رقم قومى لسيدات وفتيات القرى مجانا

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، من استخراج 834 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات بعدد من قرى المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ، وفق بيان اليوم الإثنين، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومي لــ 97 سيدة من قرية المندورة، مركز دسوق، كما تم إستخراج 154 سيدة من قرية روس الفرخ مركز ابشان لاستخراج بطاقات الرقم القومي، ليصبح إجمالي ما إستخراجه 834 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وذلك فى إطار مشروع "بطاقتك حقوقك "، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.