القمامة والإشغالات تتصدر شكاوى المواطنين فى مبادرة "صوتك مسموع"

كتب ــ على عبد الرحمن

كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر فبراير الماضي حيث تلقت المبادرة 14 ألفا و957 رسالة منها 2181 شكوى تم الرد على 1664 منها بنسبة 76,3٪ وجارى حل 517 شكوى.



وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة فيس بوك، للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها.



وأشار شعراوى إلى أن المبادرة منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 وحتى الآن تلقت أكثر من 293 ألفا و643 رسالة منها 57 ألفا و67 شكوى تم حل 54 ألفا و984 شكوى بنسبة 96,3٪ وجارى حل 2083 شكوى، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على 5 محاور هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.



وأوضح شعراوي تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر فبراير ما بين شكاوى للقمامة، والتى بلغ عددها 1232 شكوى والإشغالات 779 شكوى ومخالفات البناء 88 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 59 شكوى والفساد 13 شكوى ، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي في خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.



وأشاد شعراوى، بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.



ودعا وزير التنمية المحلية، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.