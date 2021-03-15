القبض على موظف اختلس أموالا من جهة عمله

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (موظف بإحدى الجهات الحكومية) باستغلال موقعه الوظيفى، وقام بتحصيل مبالغ مالية قيمة اشتراكات وأنشطة خاصة بالجهة محل عمله، وعدم توريدها والاستيلاء عليها لنفسه، وخشية اكتشاف أمره قام بالتلاعب بإيصالات التحصيل وتوريد قيمتهما بأقل من المحصل الفعلى المدون بأصول تلك الإيصالات، وتأكد ذلك بتقرير الجهات المعنية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.