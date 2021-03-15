القبض على عاطل بتهمة قتل موظف بسبب خلافات الجيرة فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، بتهمة قتل موظف، بسبب خلافات الجيرة في حلوان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أحدى المستشفيات باستقبال جثة موظف، مصاب بطعنة نافذة فى القلب وتوفى فور وصوله المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام عاطل بذات العقار الذى يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله عن طريق طعنه بسلاح أبيض" سنجة " وتم القبض على المتهم ونقل المتوفى إلى المستشفى.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.