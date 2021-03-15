القبض على المتهم بترويج شائعة تنظيم وقفة احتجاجية بالبصارطة بدمياط

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن تنظيم أهالى إحدى القرى بدمياط لوقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات بالقرية، وذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، تحت عنوان: "أهالى البصارطه بدمياط ينظمون وقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات فى القرية".

وأكد المصدر، عدم صحة ما نشر وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول ( 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) ، طرف ثانى (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وجميعهم مقيمين بقرية البصارطة بدائرة مركز شرطة دمياط، مما أدى إلى تجمع عدد من المواطنين للمشاهدة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة وضُبط بحوزتهم عدد 4 "سلاح أبيض"، كما تم ضبط الشخص الذى قام بترويج تلك الشائعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.