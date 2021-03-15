اليوم السابع
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الصين تسجل 5 إصابات والهند 26291 وباكستان 2253 فى 24 ساعة

الإثنين، 15 مارس 2021 07:26 ص
الصين تسجل 5 إصابات والهند 26291 وباكستان 2253 فى 24 ساعة كورونا
رويترز - أش أ

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ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أنها سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي نزولا من عشر إصابات في اليوم السابق، وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
 
وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى تسع مقابل عشر حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.
 
ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90049 حالة ، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636. 
 

وسجلت الهند 26 ألفا و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و385 ألفا و339 شخصا. 

أما باكستان  سجلت  2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 607 آلاف و453 حالة.


كورونا في الهند

كورونا في الصين

الصين

كورونا في باكستان

كورونا

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