السودان يطمئن المجتمع الدولي على استقرار الأوضاع في جنوب دارفور

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طمأنت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي على استقرار الأوضاع تماما في جنوب دارفور (غرب السودان)، مؤكدة قدرة قوى الأمن على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - أنه "استجابة لمساعي الحكومة الانتقالية لبسط الأمن والاستقرار في ربوع دارفور والتصدي لما يحدث من انفلاتات، تمكنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور من التعامل مع عمليات النهب والتخريب التي طالت مقر بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) في شمال نيالا (عاصمة جنوب دارفور)".

وأشادت وزارة الخارجية السودانية بالجهود المبذولة من اللجنة الأمنية بالولاية في استرداد 90% مما تم نهبه من الموقع، وبقرارها حصر وتوزيع ممتلكات مقر البعثة على المحليات والوحدات الإدارية المختلفة.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن اطمئنانها على كفاءة وقرارات اللجنة الأمنية المشتركة بولاية جنوب دارفور.

وكانت بعثة "يوناميد" قد سلمت عددا من مقراتها للسلطات السودانية، في إطار خطة انسحابها المتدرج من السودان.