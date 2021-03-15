"الزراعة": ضبط أكثر من 134 ألف عبوة من المبيدات غير المسموح بتداولها

كتبت أسماء نصار

أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة تقريرها الشهري، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، إنه تم ضبط 134748 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازى كمية 67374 كجم (العبوة سعة 0.5 لتر/كجم).

وتم المرور على محلات الاتجار في المبيدات، وهي: 692 محلا منها 455 محلا مرخصا، 181 محلا غير مرخص، 56 محلا تحت الترخيص، وتم تحرير 54 محضرا للعرض على النيابة العامة.

وتناشد وزارة الزراعة المزارعين شراء المبيدات المعتمدة والمسجلة في لجنة المبيدات ومن المحلات المرخصة لذلك، ضمانا لجودة المبيدات وعدم التأثير السلبي على المحاصيل وحياة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد الرقابة على تداول المبيدات وتكثيف حملات التفتيش على التصنيع ومنافذ البيع حرصا على حياة المواطنين.