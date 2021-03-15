الرئيس التونسي يبحث مع البنك الدولي سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية

(أ ش أ)

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الوضع المالي والاقتصادي في البلاد وسبل دعم البلاد لتجاوز الصعوبات التي تمر بها.

وأشار سعيد - في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الاثنين - إلى المسار المتعثر لعملية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، مجددًا حرصه على بذل كل الجهود الممكنة حتى يستعيد الشعب التونسي كافة حقوقه.

من جهته، أعرب بلحاج عن استعداد البنك الدولي لمساعدة تونس على استرجاع هذه الأموال بتقديم خبراته في هذا المجال، خاصة وأن للبنك تجارب مماثلة بهذا الخصوص.

وأكد جاهزية البنك الدولي لدعم مجهودات تونس بمجال مقاومة الفقر، معلنًا في هذا الإطار رصد البنك لمبلغ 300 مليون دولار لنحو مليون عائلة تونسية، وذلك ضمن برنامج اجتماعي سيكون تحت إشراف الرئيس التونسي.